Il nuovo decreto sugli autovelox non risolve i problemi esistenti, ma potrebbe aumentare i contenziosi. È stato annunciato come strumento di chiarimento, ma si teme che possa generare maggiore incertezza normativa. La mancanza di specifiche chiare potrebbe portare a ulteriori ricorsi e dispute legali. La situazione resta in attesa di sviluppi, mentre le autorità monitorano gli effetti del provvedimento.

"Il nuovo decreto sugli autovelox non chiude affatto la questione. Al contrario, rischia di aprire una nuova stagione di contenziosi. Era stato presentato come lo strumento per fare chiarezza, ma potrebbe generare ulteriore incertezza normativa. Ci aspettiamo una nuova ondata di ricorsi anche sul nostro territorio e siamo pronti ad assistere i cittadini che ritengono di aver ricevuto sanzioni illegittime ". Franco Esposito, referente locale dell’associazione Migliore Tutela, si prepara insomma a portare avanti ciò che già è stato fatto anche in Valtellina e soprattutto Valchiavenna in questi ultimi anni, con decine di verbali elevati con autovelox contestati e numerosi conducenti che hanno ottenuto l’annullamento delle sanzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivoluzione autovelox: "Una stagione di contenziosi"

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