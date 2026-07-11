A partire dalla mezzanotte, 1.200 autovelox resteranno spenti in tutta Italia. La decisione riguarda dispositivi fissi e mobili, e interessa diverse regioni del Paese. La misura è stata annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che ha comunicato la sospensione temporanea dell’attività di controllo della velocità con questi strumenti. La scelta si inserisce in un piano di revisione delle modalità di monitoraggio sulle strade.

Il panorama della sicurezza stradale in Italia si appresta a vivere una svolta radicale che promette di ridefinire le modalità di controllo della velocità sul territorio nazionale. A partire dalla mezzanotte, entra infatti in vigore un attesissimo decreto ministeriale che giunge dopo ben trentaquattro anni di vuoto normativo e incertezze applicative. Il provvedimento interviene in modo drastico sulla complessa gestione dei dispositivi di rilevazione elettronica, determinando un netto spartiacque tra gli strumenti che potranno continuare a sanzionare gli automobilisti e quelli che, al contrario, dovranno essere immediatamente disattivati.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Autovelox, rivoluzione dalla mezzanotte: 1200 saranno spenti

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