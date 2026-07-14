Autovelox arriva la rivoluzione | ‘Lotto 0’ sarà riattivato il tutor Telelaser di nuovo in funzione

Notizia in breve

Il tutor sul tratto tra Siena e Grosseto sarà riattivato, dopo che il telelaser è tornato in funzione sulla bretella del Lotto 0 tra Siena-Grosseto e Siena-Bettolle. La riaccensione del sistema di controllo della velocità è prevista nei prossimi giorni. Le autorità hanno confermato il ripristino dei dispositivi di rilevamento, che erano stati disattivati in passato. Nessuna comunicazione ufficiale indica modifiche alle modalità di controllo o a eventuali nuove tariffe.