Autovelox arriva la rivoluzione | ‘Lotto 0’ sarà riattivato il tutor Telelaser di nuovo in funzione
Il tutor sul tratto tra Siena e Grosseto sarà riattivato, dopo che il telelaser è tornato in funzione sulla bretella del Lotto 0 tra Siena-Grosseto e Siena-Bettolle. La riaccensione del sistema di controllo della velocità è prevista nei prossimi giorni. Le autorità hanno confermato il ripristino dei dispositivi di rilevamento, che erano stati disattivati in passato. Nessuna comunicazione ufficiale indica modifiche alle modalità di controllo o a eventuali nuove tariffe.
Siena, 14 luglio 2026 – Conto alla rovescia per la riattivazione del dispositivo di controllo della velocità sulla bretella del ’ Lotto 0 ’ tra la Siena-Grosseto e la Siena - Bettolle. Lo annuncia Palazzo pubblico dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, atteso da 34 anni, che rende operative le nuove norme per gli autovelox, ovvero “la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità”. Regole certe, omogenee per tutt’Italia, che nell’immediato comporteranno una... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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