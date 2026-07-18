A Casale Monferrato torna visibile il Paraboloide, monumento in cemento armato ideato dall’ingegnere Luigi Radici per Italcementi. Radici, figura di rilievo nell’Ufficio Tecnico dell’azienda, ha rivestito anche il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione. L’opera, esempio di archeologia industriale, era stata progettata da Radici, che ha contribuito allo sviluppo dell’azienda. La struttura viene ora recuperata e valorizzata come patrimonio storico.

Rivive a Casale Monferrato il Paraboloide, monumento di archeologia industriale progettato dall’ingegnere bergamasco Luigi Radici per l’Italcementi. Radici fu uno dei progettisti di punta dell'Ufficio Tecnico di Italcementi, arrivando a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della stessa azienda. Operò in un periodo (gli anni Venti) in cui il cemento armato era considerato un materiale puramente utilitaristico. Radici fu tra i primi a intuire che poteva essere modellato per creare forme architettoniche capaci di risolvere complessi problemi di statica industriale. Il Paraboloide fu realizzato tra il 1922 e il 1923 ed è una delle più significative testimonianze dell'evoluzione delle tecniche costruttive del Novecento. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Rivive il Paraboloide, capolavoro in cemento armato di Luigi Radici per Italcementi

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