Durante il Salone dell’Edilizia di Caserta, l’azienda di cemento ha presentato un prodotto che si differenzia per la sua compatibilità con l’acqua. La novità riguarda un cemento realizzato con un’attenzione particolare al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità, in grado di adattarsi meglio alle condizioni climatiche attuali. Questa soluzione si inserisce in un settore sempre più attento alle sfide legate ai cambiamenti climatici e alle esigenze di ridurre l’impatto ambientale delle costruzioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Il cemento come risposta ai cambiamenti climatici. Sembra un paradosso — e fino a qualche anno fa lo era davvero. Eppure, è esattamente la proposta che Heidelberg Materials Italia (la società che ha raccolto lo storico brand di Italcementi), per la prima volta al SED – Salone dell’Edilizia di Caserta (22–24 maggio 2026), la principale fiera del settore costruzioni del Sud Italia. I cambiamenti climatici non sono più uno scenario futuro: sono la condizione in cui le città italiane operano già oggi. Piogge sempre più intense e concentrate, suoli incapaci di assorbirle, infrastrutture progettate per un clima che non esiste più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un cemento rispetta l’acqua: Heidelberg Materials Italia (la ex Italcementi) al Salone dell’Edilizia di Caserta

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