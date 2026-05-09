Morto a 23 anni mentre lavora in spiaggia a Paola | travolto da una colonna di cemento armato
Un giovane lavoratore di 23 anni, originario del Senegal, ha perso la vita a Paola, in provincia di Cosenza, mentre si trovava in servizio su una spiaggia. Durante il turno, una colonna di cemento armato è crollata, travolgendolo e provocandone la morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.
Un operaio di 23 anni, originario del Senegal, è morto a Paola, in provincia di Cosenza, dopo essere stato schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento mentre lavorava in uno stabilimento balneare sul lungomare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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