Buongiorno salta i ritiri | il Napoli blocca Rafa Marin

Il Napoli ha deciso di escludere Alessandro Buongiorno dalla preparazione estiva e non parteciperà né al ritiro di Dimaro Folgarida né a quello di Castel di Sangro. La scelta riguarda il difensore, che rimarrà fuori da entrambe le sessioni di allenamento. La società ha comunicato la decisione senza specificare i motivi. La preparazione della squadra proseguirà senza la presenza di Buongiorno durante questa fase.

Il Napoli dovrà affrontare tutta la preparazione estiva senza Alessandro Buongiorno. Il difensore non prenderà parte né al ritiro di Dimaro Folgarida né a quello successivo di Castel di Sangro. Si tratta di un’assenza importante per Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore non potrà infatti lavorare fin dall’inizio con uno dei principali riferimenti del reparto arretrato. Il club attende ora indicazioni più precise sui tempi di recupero. Lo staff medico continuerà a seguire l’evoluzione delle condizioni del centrale, mentre quello tecnico dovrà rivedere la gestione della difesa durante le prossime settimane. Secondo Sky Sport, l’indisponibilità di Buongiorno ha già prodotto conseguenze anche sul mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Buongiorno va recuperato!

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