Da lunedì, l’anticiclone africano si ritirerà, portando temporali intensi, correnti fredde e un calo delle temperature fino a 10 gradi. Dopo un mese di grande caldo, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di aria più fresca dall’Artico. Secondo fonti specializzate, il cambiamento climatico sarà evidente con precipitazioni e un abbassamento delle temperature su tutta la penisola.

Temporali, correnti fresche e temperature in calo di 10 gradi: il grande caldo ha i giorni contati. Come riporta 3bmeteo.com, l’alta pressione africana, che ha colpito l’Italia negli ultimi 30 giorni, a partire dalla prossima settimana si ritirerà, sotto la spinta di correnti in arrivo direttamente dall’Artico. Le temperature poi dovrebbero mantenersi nella media del periodo almeno fino a inizio agosto. «L’ anticiclone africano - spiega il metereologo Edoardo Ferrara - sta già iniziando a indebolirsi al Nord, dove entro domenica sono previsti locali rovesci o temporali soprattutto tra Lombardia orientale, Triveneto e in parte sull’Emilia, anche di forte intensità. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ritiro dell’anticiclone africano: da lunedì temporali intensi e temperature giù di 10 gradi

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