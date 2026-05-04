Addio primavera Meteo Italia temporali e temperature giù di 10 gradi | dove e quando

La settimana inizia con un repentino cambiamento delle condizioni climatiche in Italia. Dopo una domenica caratterizzata da tempo stabile e temperature elevate, da lunedì 4 maggio si registrano temporali e una diminuzione di oltre 10 gradi nelle temperature in diverse regioni. La situazione meteo si modifica in modo netto, con precipitazioni che coinvolgono varie aree del paese, segnando un'inversione rispetto alle giornate precedenti.

La settimana si apre con un deciso cambio di passo sul fronte meteo. Dopo una domenica stabile, luminosa e quasi estiva, da oggi lunedì 4 maggio l’Italia torna a fare i conti con il maltempo. L’anticiclone perde rapidamente forza sotto la spinta di una perturbazione atlantica pronta a riportare piogge, temporali e un calo sensibile delle temperature, soprattutto sulle regioni del Nord, dove il clima cambierà volto nel giro di poche ore. Le prime avvisaglie del peggioramento sono già arrivate nelle ore iniziali della giornata, con le piogge che interessano il Nord-Ovest e la Sardegna. Nel corso delle prossime ore le nubi aumenteranno anche su parte del Centro, in particolare sulla Toscana, mentre il Sud resterà ancora più protetto, almeno in una prima fase.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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