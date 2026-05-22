Prima puntata dell' anticiclone africano | temperature oltre i 30 gradi
Una nuova ondata di caldo proveniente dall'Africa sta interessando diverse regioni del paese. Le previsioni indicano che le temperature supereranno i 30 gradi durante tutto il fine settimana, accompagnate da un cielo prevalentemente sereno e soleggiato. Questa prima fase dell'anticiclone africano si manifesta con giornate di grande caldo, senza nuvole significative o piogge previste nelle prossime ore. Le condizioni meteo sono stabili e caratterizzate da un clima estivo intenso.
Ecco la prima ondata di caldo africano: sole splendente e temperature destinate a superare i 30 gradi per l'intero weekend. Come avviene in queste situazioni, saranno le minime a fare la differenza, portandosi di colpo da 8-9° a 20° e mantenendo una sensazione di caldo anche nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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L'avrete vista tutti: la fotografia dello skyline di Milano con la luna sullo sfondo. L'autore è Valerio Minato, ospite della puntata di oggi. Appassionato di fotografia paesaggistica e di scatti a lunga distanza, Minato coltiva questa idea dal 2021. Da anni cercava inf facebook