Prima puntata dell' anticiclone africano | temperature oltre i 30 gradi

Una nuova ondata di caldo proveniente dall'Africa sta interessando diverse regioni del paese. Le previsioni indicano che le temperature supereranno i 30 gradi durante tutto il fine settimana, accompagnate da un cielo prevalentemente sereno e soleggiato. Questa prima fase dell'anticiclone africano si manifesta con giornate di grande caldo, senza nuvole significative o piogge previste nelle prossime ore. Le condizioni meteo sono stabili e caratterizzate da un clima estivo intenso.

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