Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati in seguito al decesso di una bambina di 11 anni, morta dopo essere rimasta incastrata in un bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Si tratta del titolare dello stabilimento e del rappresentante legale della società che gestisce la struttura. L’incidente si è verificato durante un pomeriggio in cui la ragazza è stata risucchiata dall’apparecchio.

Per il caso della piccola Alice, l’11enne morta in ospedale dopo essere rimasta incastrata in un bocchettone in piscina a Sestri Levante, sono ora iscritte nel registro degli indagati due persone, ovvero il titolare dello stabilimento in cui è avvenuto il tragico incidente e il legale rappresentante della società che gestisce la piscina. Nei primi giorni della prossima settimana verrà inoltre effettuata l’ autopsia sul corpo della bambina così da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della piccola, incastrata per i capelli e rimasta sott’acqua fino all’intervento dei soccorritori, che l’hanno liberata e trasportata in condizioni già disperate all’ ospedale Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Risucchiata da bocchettone in piscina, indagati i titolari dello stabilimento

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Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: indagati i titolari dello stabilimento

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