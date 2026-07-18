I titolari dello stabilimento balneare sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la morte di un’undicenne, avvenuta nel pomeriggio di ieri. La bambina è rimasta incastrata nella pompa di aspirazione di una piscina e non è riuscita a essere salvata. La procura ha aperto un fascicolo e ha disposto il sequestro della piscina. La vittima è stata trovata senza vita dai soccorritori intervenuti sul posto.

Sarebbero indagati per atto dovuto i titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova, dove una bambina di 11 anni è morta perché incastrata dopo essere stata risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina. I due sarebbero accusati di omicidio colposo. Il fascicolo sarebbe stato aperto per poter procedere all’autopsia della piccola Alice. Gli avvisi di garanzia sarebbero stati ricevuti per permettere ai due titolari di partecipare con propri consulenti all’accertamento medico legale ma anche a possibili successive consulenze sul funzionamento dell’impianto. La notizia è stata riportata dall’ANSA. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta incastrata in piscina a Sestri Levante, indagati per atto dovuto i titolari dello stabilimento

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E morta la bimba rimasta incastrata nella piscina a Sestri Levante

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