Alice risucchiata dal bocchettone della piscina indagati i titolari dello stabilimento | l’autopsia e le verifiche sull’impianto

Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di una bambina di 11 anni, avvenuta mercoledì pomeriggio in una piscina a Sestri Levante. La ragazza è stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione della vasca. Sono in corso l’autopsia e le verifiche sull’impianto per accertare eventuali responsabilità e cause dell’incidente.

Ci sono due indagati per la drammatica morte di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni risucchiata mercoledì pomeriggio dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I titolari dei bagni Segesta hanno ricevuto l’avviso di garanzia firmato dal pubblico ministero Fabrizio Givri. Si tratta di un atto dovuto per consentire ai proprietari dello stabilimento balneare, assistiti dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra, di partecipare con i propri consulenti agli accertamenti. Nel frattempo, dopo il decesso della piccola avvenuto all’ospedale Gaslini di Genova, i genitori hanno trovato la forza di autorizzare l’espianto degli organi. Il tentativo di salvataggio. 🔗 Leggi su Open.online

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Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: indagati i titolari dello stabilimento

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