In piazza Fontana Nuova a Misilmeri, durante una rissa, un uomo è stato colpito da colpi d’arma da fuoco e ferito alla testa. È stato trasportato d’urgenza in ospedale. Un altro giovane è stato invece accoltellato durante l’alterco. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla vicenda.

Un uomo è stato ferito con colpi d’arma da fuoco in in piazza Fontana Nuova a Misilmeri (Palermo) al culmine di una rissa. La vittima, che sarebbe stata colpita anche alla testa, è stata portata all’ospedale Buccheri La Ferla. Accoltellato un altro giovane, traportato in ospedale per le ferite riportate. Il responsabile si è costituito ai carabinieri che stanno indagando sull'episodio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Rissa a Misilmeri, un uomo ferito da colpi d'arma da fuoco. Accoltellato un altro giovane

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