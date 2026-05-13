Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Napoli è grave

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco in un’area della zona orientale di Napoli. Le modalità dell’accaduto sono ancora da accertare, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per capire cosa sia successo. La vittima si trova in condizioni gravi e riceve assistenza medica. La dinamica dell’episodio è al centro delle verifiche in corso.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire nella zona orientale di Napoli. L’uomo, al momento, è ricoverato all’ospedale del Mare in codice rosso. Il ferimento sarebbe avvenuto, secondo una prima ricostruzione, nel quartiere Barra. La dinamica è in fase di ricostruzione ad opera del Commissariato Ponticelli e della Squadra mobile della Questura di Napoli.  L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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