Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Napoli è grave

Un uomo di 49 anni è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco in un’area della zona orientale di Napoli. Le modalità dell’accaduto sono ancora da accertare, e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per capire cosa sia successo. La vittima si trova in condizioni gravi e riceve assistenza medica. La dinamica dell’episodio è al centro delle verifiche in corso.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire nella zona orientale di Napoli. L’uomo, al momento, è ricoverato all’ospedale del Mare in codice rosso. Il ferimento sarebbe avvenuto, secondo una prima ricostruzione, nel quartiere Barra. La dinamica è in fase di ricostruzione ad opera del Commissariato Ponticelli e della Squadra mobile della Questura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Napoli, è grave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Uomo ferito con due colpi d’arma da fuoco nella notte a NapoliTempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco. Uomo ferito da colpi d’arma da fuoco: indagini dei CarabinieriTempo di lettura: < 1 minuto Poco fa i carabinieri sono intervenuti a via Mazzini per la segnalazione di persona colpita da colpi d’arma da fuoco. Temi più discussi: Ferito a colpi di pistola in piazza a Chivasso: a sparare era stato il fratello gemello, che è stato arrestato; Agguato sulla Togliatti: due feriti a colpi di pistola a Centocelle. L'ombra della guerra del Quarticciolo; Colpi di pistola a Catania, spari nella notte: ferito un uomo ad una gamba; Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia. Paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli: un 48enne è stato ferito da due colpi d’arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. L’uomo è ricoverato al Pellegrini, ma non sarebbe in peric x.com [Daredevil] Com'è possibile che Matt Murdock, un uomo senza resistenza potenziata, sfidi l'immensa forza di Kingpin? reddit Napoli, 48enne ferito a colpi d’arma da fuoco ai Quartieri SpagnoliUn 48enne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. Ricoverato al Pellegrini, non è in pericolo di vita. 2anews.it Quartieri Spagnoli, 48enne ferito da colpi d’arma da fuoco mentre passeggiavaNapoli - Momenti di tensione nel cuore dei Quartieri Spagnoli in serata dove un uomo di 48 anni è rimasto ferito in un episodio a colpi d’arma da fuoco. cronachedellacampania.it