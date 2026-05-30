Un uomo di circa 30 anni di origine straniera è stato ferito da colpi d’arma da fuoco nel pomeriggio a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione sulla gravità delle ferite o sui possibili autori dell’aggressione. La scena si è svolta nel centro del paese, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali testimoni o motivazioni.

Un uomo di circa 30 anni, di origine straniera, è rimasto ferito nel pomeriggio in un’aggressione con arma da fuoco avvenuta a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. L’allarme è scattato intorno alle 15 nei pressi di un’area boschiva della zona del Ticino. Secondo le prime informazioni, il ferito sarebbe stato raggiunto da due o tre colpi d’arma da fuoco, riportando lesioni a una gamba e all’addome. I soccorsi e il trasferimento in ospedale Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni passanti che avevano udito gli spari. Le prime cure sono state prestate dall’équipe medicalizzata di Arona. Successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento dell’uomo all’ospedale di Novara per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco nel Novarese, indagano i carabinieri

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Agguato a Sarno, uomo ferito a colpi darma da fuoco

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