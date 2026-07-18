Poste Italiane offre il Deposito Supersmart Minori, uno strumento di risparmio garantito dallo Stato con un interesse del 2% annuo lordo. È pensato per chi desidera accumulare risparmi per i figli senza assumere rischi, anche partendo da zero. Il deposito è destinato ai minori e permette di far crescere i risparmi nel tempo. La garanzia statale assicura la sicurezza dell’investimento.

Chi vuole far fruttare un po’ di risparmi per i figli, senza rischi, può farlo anche partendo da zero con Poste Italiane. Uno degli strumenti più semplici è il Deposito Supersmart Minori, che rende il 2% annuo lordo ed è garantito dallo Stato. Si attiva sul libretto di risparmio postale intestato al minore ed è gestito da un genitore o da un tutore. Come funziona e quanto rende davvero. Il Deposito Supersmart Minori non è un prodotto separato, ma una funzione del Libretto Minori: consiste nell’ accantonare, cioè bloccare, una parte delle somme già depositate per 182 giorni, circa 6 mesi, ottenendo in cambio un interesse più alto del rendimento ordinario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Risparmiare per i figli, tasso al 2% con il Deposito Supersmart Minori di Poste

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