Poste Italiane ha attivato nuovi Depositi Supersmart sul libretto postale, con un tasso di interesse massimo del 3,25%. Questi depositi consentono ai risparmiatori di far crescere i propri soldi con condizioni più favorevoli rispetto alle offerte precedenti. Le nuove opzioni sono disponibili immediatamente e offrono un rendimento più elevato, senza costi aggiuntivi. I clienti possono attivare i depositi in filiale o online, scegliendo tra diverse durate.

Poste Italiane ha di recente introdotto nuove offerte sul libretto di risparmio denominate “ Depositi Supersmart ” con i quali i propri risparmi possono crescere grazie a tassi di interesse più vantaggiosi. Questi prodotti hanno gli stessi vantaggi dei conti deposito ma con la garanzia dello Stato Italiano. Le versioni proposte sono 7, ognuna con delle caratteristiche diverse mentre il rendimento che si può ottenere arriva fino al 3,25% annuo. Quali sono le 7 offerte su libretto di risparmio?. Il libretto Smart di Poste Italiane fin dalla sua nascita, è uno dei prodotti più apprezzati dagli italiani perché non ha costi per la sottoscrizione o per la gestione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuovi Depositi Supersmart attivabili sul libretto postale: tasso fino al 3,25%

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CONTO DEPOSITO POSTE SUPERSMART: Conviene Quanto rende se investi 5000 euro

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