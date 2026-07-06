deposito supersmart premium sul libretto postale in scadenza quanto rende con la tassazione

Il deposito Supersmart Premium sul libretto postale ha una scadenza e genera un interesse che viene tassato secondo le aliquote vigenti. La giacenza sui conti correnti senza interessi perde valore a causa dell'inflazione. I conti deposito, invece, offrono un interesse fisso per un periodo stabilito, soggetto a tassazione. La rendita netta dipende dall’aliquota fiscale applicata e dal tasso di interesse offerto dal deposito.

Chi tiene i soldi fermi sul conto corrente, di solito, non guadagna nulla: la giacenza non produce interessi e anzi l’inflazione ne erode il valore. Per questo tornano d’attualità i conti deposito, strumenti che pagano un interesse a chi accetta di lasciare il denaro bloccato per un certo periodo. Poste Italiane ne ha rilanciato uno con un’offerta a tempo: il Deposito Supersmart Premium promette un 3,25% annuo lordo, ma per aderire bisogna versare il denaro entro il 9 luglio 2026. La finestra utile per aderire è dunque di pochi giorni. Cos’è il Deposito Supersmart Premium. Il Deposito Supersmart è una funzione del Libretto Smart, il libretto di risparmio postale in versione digitale di Poste Italiane garantito dallo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Deposito Supersmart Premium di Poste Italiane: la verità sul 3,25% annuo

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