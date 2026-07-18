Rischio industriale in Italia | cos’è cambiato 50 anni dopo Seveso?

Il 18 luglio 2026, si è tenuta una conferenza stampa per aggiornare sulla situazione delle aziende a rischio di incidente rilevante in Italia, che sono circa mille. A distanza di 50 anni dal disastro di Seveso, non si parla di una lista nera o di un indicatore negativo, ma si evidenzia che la presenza di queste aziende non implica automaticamente una condizione di pericolo maggiore. Nessuna misura restrittiva o penalizzante è stata annunciata.

Roma, 18 luglio 2026 – Le aziende a rischio di incidente rilevante in Italia sono un migliaio. Dopo il disastro di Seveso è un dato che ci deve preoccupare? “Non è una lista nera, non è un segnale negativo, non significa: chi più ne ha è l’ultimo della classe. Piuttosto dimostra che un Paese ha una produzione industriale importante”. Matteo Guidotti del Cnr, appena eletto presidente del Consiglio scientifico consultivo dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), con sede all’Aja, è abituato a muoversi tra sostanze micidiali. Qual è il bilancio, 50 anni dopo Seveso? “La premessa è che il rischio zero nell’industria non esiste mai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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