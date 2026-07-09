La direttiva Seveso cos' è | 50 anni fa tutta l' Europa imparò il diritto alla salute pubblica anche a costo di limitare i profitti

Da milano.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinquant’anni fa, un incidente industriale in una zona della Brianza portò alla diffusione di una nube tossica, causando panico e danni. Da quell’evento nacque la direttiva Seveso, che stabilisce norme per la gestione delle sostanze pericolose e la protezione della salute pubblica. La normativa impone limiti e procedure di sicurezza per evitare disastri simili. La direttiva è ancora in vigore e ha influenzato le regolamentazioni europee sulla sicurezza industriale.

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Anche un dramma, alla fine, può trasformarsi in un'opportunità. Anche la nube di Seveso (che 50 anni fa devastò e diffuse il panico in diversi comuni della Brianza) ha lasciato una eredità positiva. E non a caso si chiama «direttiva Seveso»: la norma europea, valida appunto in tutti gli Stati dell'Unione, che punta a prevenire il ripetersi di disastri di natura ambientale e sanitaria. Perché sì, quell'ormai lontano 10 luglio del 1976 l'intero continente comprese che la tutela della salute dei cittadini non è cosa da sovranisti e che tutti, dall'Atlantico al Mediterraneo siamo esposti al medesimo... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - La «direttiva Seveso» cos'è: 50 anni fa tutta l'Europa imparò il diritto alla «salute pubblica» (anche a costo di limitare i profitti)
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SEVESO 50 anni dopo il più grave disastro ambientale e industriale d'Italia

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