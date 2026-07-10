Seveso 50 anni dopo L' arrivo di Sergio Mattarella alla cerimonia istituzionale

Notizia in breve

Il presidente della Repubblica ha partecipato a Seveso a una cerimonia commemorativa per i 50 anni dall'incidente industriale. Ha preso parte a un flash mob al grande pioppo e si è poi spostato nella tensostruttura per incontrare le autorità e i rappresentanti locali. La visita si è svolta senza altri eventi pubblici o interventi ufficiali. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito all'evento commemorativo.