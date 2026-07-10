Seveso 50 anni dopo L' arrivo di Sergio Mattarella alla cerimonia istituzionale
Il presidente della Repubblica ha partecipato a Seveso a una cerimonia commemorativa per i 50 anni dall'incidente industriale. Ha preso parte a un flash mob al grande pioppo e si è poi spostato nella tensostruttura per incontrare le autorità e i rappresentanti locali. La visita si è svolta senza altri eventi pubblici o interventi ufficiali. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito all'evento commemorativo.
Il presidente della Repubblica ha prima partecipato al flash mob al grande pioppo per poi raggiunere le istituzioni nella tensotruttura. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Seveso si prepara alla visita del presidente Sergio Mattarella per il 50° anniversario del disastro Icmesa https://www.monza-news.it/news/50269687302/seveso-tutto-pronto-per-la-visita-mattarella-il-10-luglio facebook
Il presidente Sergio Mattarella a Seveso per i 50 anni dal disastro della diossina ift.tt/S3TZMkI ift.tt/406zBhg x.com
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