Forteto il governo accelera sui risarcimenti alle vittime | la proposta di legge di FdI Donzelli | Contribuisca anche la regione Toscana
Il governo ha presentato una proposta di legge per risarcire le vittime del Forteto, con la firma del presidente della commissione d’inchiesta parlamentare. La proposta mira a velocizzare i pagamenti e a garantire un risarcimento rapido. Un rappresentante di partito ha chiesto anche alla regione Toscana di contribuire agli aiuti. La legge è attualmente in fase di discussione in Parlamento.
Il governo Meloni interviene per garantire un risarcimento alle vittime del Forteto. Lo fa attraverso una proposta di legge a prima firma del Presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare, Francesco Michelotti. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa che si è svolta a Firenze presso il Consiglio regionale della Toscana. E alla quale hanno partecipato lo stesso Michelotti insieme al responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli e al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Matteo Zoppini. L’obiettivo – hanno spiegato i promotori – è istituire un fondo al quale possano accedere... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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