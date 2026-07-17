Il governo ha presentato una proposta di legge per risarcire le vittime del Forteto, con la firma del presidente della commissione d’inchiesta parlamentare. La proposta mira a velocizzare i pagamenti e a garantire un risarcimento rapido. Un rappresentante di partito ha chiesto anche alla regione Toscana di contribuire agli aiuti. La legge è attualmente in fase di discussione in Parlamento.

Il governo Meloni interviene per garantire un risarcimento alle vittime del Forteto. Lo fa attraverso una proposta di legge a prima firma del Presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare, Francesco Michelotti. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa che si è svolta a Firenze presso il Consiglio regionale della Toscana. E alla quale hanno partecipato lo stesso Michelotti insieme al responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli e al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Matteo Zoppini. L’obiettivo – hanno spiegato i promotori – è istituire un fondo al quale possano accedere... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Forteto, il governo accelera sui risarcimenti alle vittime: la proposta di legge di FdI. Donzelli: “Contribuisca anche la regione Toscana”

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