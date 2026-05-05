Bando servizio civile regionale al Comune di Arezzo

Il Comune di Arezzo ha aperto un nuovo bando di servizio civile regionale rivolto a diciannove giovani tra i 18 e i 29 anni. I partecipanti verranno coinvolti in quattro diversi progetti, mentre la selezione sarà gestita direttamente dall’amministrazione comunale. La regione Toscana ha pubblicato questa opportunità per offrire ai giovani la possibilità di partecipare a programmi di volontariato e di servizio alla comunità.

Diciannove giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni per 4 progetti. Saranno selezionati dal Comune di Arezzo grazie al nuovo Bando di servizio civile della Regione Toscana. I progetti riguardano “Giovani x la PA: Competenze digitali e Responsabilità civica”, “Comune digitale e inclusivo”, “La.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Servizio civile al Mumec: bando per giovani nel museo di Arezzo? Cosa sapere Bando servizio civile per due giovani presso il Mumec di Arezzo entro il 10 giugno. Servizio civile universale al Comune di Ancona, aperto il bando. C'è tempo fino ai primi di aprileANCONA – C’è tempo fino alle ore 14 dell’8 aprile 2026 per presentare la domanda per il Servizio civile universale con il Comune di Ancona. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Mumec apre le porte al Servizio civile: pubblicato il bando riservato ai giovani; Servizio Civile Regionale, domande aperte: 16 posti a Empoli; Posti disponibili per il Servizio Civile all’Università di Siena; Centritalia News Informazione Quotidiana. Servizio civile regionale: Aperto a Signa il bando per il progetto Comune digitaleSIGNA - È aperto a Signa il bando per la selezione di un operatore volontario del servizio civile regionale nell'ambito del progetto Comune digitale, un ... piananotizie.it Aperto il bando del Servizio civile regionale per 2.400 giovani toscani tra 19 e 29 anniAi giovani avviati al servizio spetta un assegno mensile pari a 507 euro quale contributo per lo svolgimento del servizio ... intoscana.it ‼️Ecco la lista di Arezzo 2020/AVS che corre per il Comune di Arezzo: Francesco Romizi Riccardo Mario Azzara Roberto Barone Irene Bonci Marco Boncompagni Michele Borgogni Daniela Burroni Sauro Casini Chiara Catalani Dory D’Anze - facebook.com facebook