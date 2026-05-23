Jesi punta al bando di ' Capitale naturale 2026' con due interventi di riqualificazione ecologica

JESI – Punta a sostenere due interventi di riqualificazione ecologica la partecipazione di Jesi alla rete di partner - Legambiente capofila, Falconara e Senigallia gli altri due comuni aderenti - per la partecipazione al bando "Capitale Naturale 2026", promosso dalla Fondazione Cariverona."Leggi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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