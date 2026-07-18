Rinkorri Luppolo una festa della corsa
Il 18 luglio 2026 si è svolta a Pistoia una corsa podistica in memoria di Massimo Tucci. La manifestazione si è tenuta al tramonto e ha visto la partecipazione di numerosi atleti. La gara è stata organizzata in ricordo di Tucci, scomparso due anni prima, e si è svolta in un contesto suggestivo. La corsa ha coinvolto un ampio pubblico di partecipanti, che hanno corso per onorare la memoria del defunto.
Pistoia, 18 luglio 2026 – Numerosi i partecipanti che hanno preso parte a questa originale manifestazione podistica, disputata nelle suggestive luci del tramonto, nel ricordo di Massimo Tucci, scomparso due anni fa ma ancora oggi presente nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. Più che una gara, la Rinkorri Luppolo è una festa della corsa, dove il cronometro passa in secondo piano e a vincere sono il sorriso, l'amicizia e il piacere di condividere una serata insieme. Si corre, si scherza, ci si prende bonariamente in giro e si ride, trasformando ogni giro in un momento di autentica convivialità.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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