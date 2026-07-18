rinkorri luppolo una festa della corsa

Notizia in breve

Il 18 luglio 2026 si è svolta a Pistoia una corsa podistica in memoria di Massimo Tucci. La manifestazione si è tenuta al tramonto e ha visto la partecipazione di numerosi atleti. La gara è stata organizzata in ricordo di Tucci, scomparso due anni prima, e si è svolta in un contesto suggestivo. La corsa ha coinvolto un ampio pubblico di partecipanti, che hanno corso per onorare la memoria del defunto.