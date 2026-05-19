Festa del luppolo autoctono a Merano sul Panaro due giorni all' insegna del divertimento
A Marano sul Panaro si terrà una festa dedicata al luppolo autoctono, con due giornate di eventi che si svolgeranno in piazza Matteotti. L'evento prevede degustazioni di birre artigianali realizzate da produttori locali, accompagnate da musica dal vivo e cibo. La manifestazione si svolgerà venerdì 19 e sabato 20 giugno, offrendo un’occasione di incontro e di svago per tutta la comunità.
Due giorni di degustazioni di birre artigianali, prodotte da produttori locali.Musica e buon cibo!Vi aspettiamo venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno in piazza Matteotti a Marano sul Panaro.Iscriviti al canale Whatsapp di ModenaToday. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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