Giovedì 17 luglio, al Circolo Aziendale Hitachi di Pistoia, si terrà l’ottava edizione della Rinkorri Luppolo, una corsa che combina il podismo con un tocco di goliardia. La manifestazione si svolge in via Ciliegiole 77 e include anche il 2° Trofeo Massimo Tuci. La gara, molto attesa, si inserisce nel calendario estivo della città e richiama partecipanti di diverse età.

Pistoia, 14 luglio 2026 – Torna uno degli appuntamenti più originali e attesi dell'estate podistica pistoiese: giovedì 17 luglio, al Circolo Aziendale Hitachi di Pistoia, in via Ciliegiole 77, andrà in scena l'ottava edizione della Rinkorri Luppolo, valida anche come 2° Trofeo Massimo Tuci. Una manifestazione diversa dalle altre, dove la componente agonistica si intreccia con il divertimento, la convivialità e soprattutto con il ricordo di un amico che ha lasciato un segno profondo nella comunità podistica. Lo scorso anno, alla prima edizione dedicata a Massimo Tuci, gli amici veri hanno risposto numerosi: oltre cento partecipanti hanno voluto essere presenti per ricordarlo correndo insieme al tramonto, trasformando una serata sportiva in un momento di affetto e condivisione, a due anni dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinkorri Luppolo, la corsa tra podismo e goliardia

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