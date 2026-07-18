Rincari per una giornata al parco acquatico quasi 300 euro a famiglia

Da ilsole24ore.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia di quattro persone spende 297,07 euro per una giornata al parco acquatico, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente e del 41% rispetto al 2021. I costi includono biglietti, cibo e servizi aggiuntivi. La spesa complessiva si avvicina ai 300 euro, evidenziando un rialzo dei prezzi rispetto agli anni passati.

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Vacanza mordi e  fuggi e rincaro. E una giornata al parco acquatico a una famiglia di quattro persone può costare quasi 300 euro. Per la precisione 297,07 euro, con un rincaro del 2% rispetto allo scorso anno e del 41% rispetto al 2021.  Lo studio A sottolinearlo è uno studio effettuato dall’osservatorio nazionale Federconsumatori che ogni anno effettua il monitoraggio dei costi dei parchi acquatici.  «Nell’era delle vacanze “mordi e fuggi” o della vera e propria rinuncia alle vacanze estive - sottolineano dalla Federconsumatori -, si tratta di uno dei rifugi principali per le famiglie che restano in città». Quasi 300... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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