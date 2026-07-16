Durante il giorno si è esibita una cantante nota per lo stile rock al parco acquatico Atlantica, in riviera. L’evento si è svolto durante un concerto che ha riscosso grande partecipazione. L’esibizione si è tenuta nel contesto di una giornata di intrattenimento e ha attirato numerosi spettatori. L’evento si inserisce tra gli appuntamenti più rilevanti dell’estate del parco.

In riviera una rock star si è esibita in pieno giorno. È accaduto a Cesenatico in occasione del concerto di Angie ad Atlantica, diventato uno dei momenti più riusciti dell’estate del parco acquatico. La giovane cantautrice sarda, conosciuta dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad ’ Amici ’, ha conquistato il pubblico con una performance intensa e coinvolgente, dimostrando qualità vocali e grande presenza sul palco. Fin dalle prime canzoni l’atmosfera si è scaldata, con tanti ragazzi e famiglie che hanno seguito il live cantando insieme all’artista e accompagnandola con lunghi applausi. Angie ha saputo creare un rapporto diretto con il pubblico, alternando i suoi brani a momenti di dialogo e ringraziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Angie, energia rock al parco acquatico Atlantica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aquafarm, un tuffo nell'estate tra relax e divertimento al parco acquatico di BattipagliaAquafarm, il parco acquatico di Battipaglia, apre le sue porte offrendo piscine, scivoli e aree di relax.

Palpeggia quattro ragazzine di 13 anni al parco acquatico, il 23enne: «Ho solo toccato»Un uomo di 23 anni è stato denunciato dopo aver toccato quattro ragazzine di 13 anni al parco acquatico.