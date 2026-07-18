Rimini muore folgorato nel campo di roulotte | Stava liberando il cane da un cavo elettrico ma il terreno era bagnato

Un uomo di 60 anni è morto folgorato nel pomeriggio in un campo di roulotte a Rimini. Stava cercando di liberare il cane da un cavo elettrico, ma il terreno bagnato avrebbe causato la scarica. L’incidente si è verificato poco dopo le 17 nella zona di Sant’Aquilina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini.

Un 60enne di Foggia è morto folgorato armeggiando con un cavo elettrico in un campo di roulotte nella zona di Sant'Aquilina a Rimini. L'episodio è avvenuto poco dopo le 17. Da una prima ricostruzione pare che il 60enne, ospite di alcuni amici nel campo di roulotte, autorizzate ad occupare lo spazio, stesse cercando di liberare il suo cane che si era impigliato nel cavo elettrico. Il terreno, inoltre, era molto bagnato perché c'era una piscina gonfiabile piena e l'ipotesi più accreditata è che possa esserci stata una dispersione elettrica che, favorita dall'acqua, abbia folgorato l'uomo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i poliziotti della Questura di Rimini. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Cerca di liberare il cane dal cavo elettrico, muore folgorato a Rimini. L'episodio nel pomeriggio in un campo di roulotte, a perdere la vita un 60enne foggiano #ANSA x.com

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