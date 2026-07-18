Un uomo è morto folgorato mentre tentava di liberare il suo cane da un cavo elettrico. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di una piscina gonfiabile, in un pomeriggio di luglio caratterizzato da temperature elevate. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto sul posto. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire le circostanze dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Rimini, 18 luglio 2026 – Il caldo era quello soffocante di un pomeriggio di luglio, uno di quelli in cui ogni angolo d’ombra diventa un rifugio e una piccola piscina gonfiabile può sembrare un’oasi. Nell’area di via della Genetta, tra roulotte, case mobili e cavi tirati per portare un po’ di elettricità, il tempo sembrava scorrere lento. Poi, in un attimo, tutto si è fermato. Sono da poco passate le 17 quando un cane di piccola taglia rimane impigliato in un cavo elettrico. Si agita, cerca di liberarsi. Attorno ci sono alcuni amici, ma è un uomo di 60 anni, originario di Foggia e ospite da qualche giorno nell’insediamento, a fare quel passo che gli costerà la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerca di liberare il cane da un cavo elettrico e muore folgorato. Vicino c’era una piscina gonfiabile

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