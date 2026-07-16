Un operaio di 39 anni è morto schiacciato da un rullo in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano. L’uomo stava cercando di aiutare un collega quando si è verificato l’incidente. Nelle stesse ore, un altro lavoratore di 33 anni è deceduto nel Leccese dopo essere stato folgorato mentre stava posando la fibra ottica.

Due lavoratori di 39 e 33 anni sono morti a distanza di poche ore l’uno dall’altro, nel Trevigiano e nel Leccese. Questa mattina, giovedì 16 luglio, un operaio ha perso la vita in una cava di Giavera del Montello, schiacciato da un rullo. Si chiamava Francesco Vona e stava lavorando nel sito della Postumia Cave, quando è intervenuto in soccorso di un collega. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, infatti, il 39enne, nel tentativo di aiutare un collega rimasto incastrato con un braccio durante un intervento di manutenzione a un nastro trasportatore, è rimasto a sua volta impigliato nel macchinario, perdendo tragicamente la vita. “Un... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Operaio muore schiacciato da un rullo nel Trevigiano, stava soccorrendo un collega. Nel Leccese un lavoratore folgorato mentre posa la fibra

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Operaio schiacciato da un rullo, muore a 39 anni. Il collega: «Era esperto»

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