Rimini muore folgorato mentre cerca di salvare il cane | ipotesi dispersione elettrica

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio a Rimini, dopo essere stato folgorato mentre cercava di liberare il suo cane da un cavo elettrico. La scena si è verificata in un'area aperta, dove l’uomo ha tentato di intervenire. La polizia sta indagando sull’origine dell’incidente, ipotizzando una dispersione elettrica. Non ci sono altri feriti o coinvolti. La vittima è stata trovata sul luogo, senza vita.

Tragedia nel pomeriggio a Rimini, dove un uomo di 60 anni è morto folgorato mentre tentava di liberare il proprio cane rimasto coinvolto in un problema con un cavo elettrico. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 nella zona di Sant’Aquilina, all’interno di un campo di roulotte dove il sessantenne, originario di Foggia, era ospite di alcuni amici. Il tentativo di soccorrere l’animale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe accorto che il cane era rimasto impigliato vicino a un cavo elettrico e avrebbe cercato di intervenire per liberarlo. Durante il tentativo sarebbe entrato in contatto con il cavo o con una zona interessata dal passaggio di corrente, rimanendo folgorato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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