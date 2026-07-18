Cerca di liberare il cane da un cavo elettrico pugliese muore folgorato a Rimini mentre è ospite da amici

Un uomo di 60 anni, residente in Puglia, è morto folgorato mentre tentava di liberare il suo cane da un cavo elettrico in un campo di roulotte a Rimini. L’incidente è avvenuto nella zona di Sant'Aquilina, dove il terreno era bagnato a causa di una piscina gonfiabile. L’uomo, in visita presso amici, stava maneggiando il cavo quando si è verificata la scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla.

Un 60enne di Foggia è morto folgorato armeggiando con un cavo elettrico in un campo di roulotte nella zona di Sant'Aquilina (Rimini): a quanto pare, stava cercando di liberare il suo cane, ma il terreno era molto bagnato per la presenza di una piscina gonfiabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cerca di liberare il cane da un cavo elettrico e muore folgorato. Vicino c’era una piscina gonfiabileUn uomo è morto folgorato mentre tentava di liberare il suo cane da un cavo elettrico.

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