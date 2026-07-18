Rimini piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, protagonista della salvezza del 1978 in Serie B. La vittoria di quella stagione è considerata un capolavoro, simile a un titolo di campione. Per molti tifosi, quella salvezza rappresenta un risultato che vale quanto uno scudetto, frutto di grande impegno e sacrificio. La città ricorda con affetto l’ex allenatore, simbolo di quella impresa storica.

Ci sono salvezze che pesano quanto uno scudetto, perché impastate della stessa fatica di chi si guadagna la giornata in fabbrica o in mezzo al mare. Per questo Rimini, oggi, piange Osvaldo Bagnoli con un nodo alla gola del tutto personale. Scomparso ieri nella sua Verona, all’età di 91 anni, il mago della Bovisa (uno dei quartieri storici più iconici della periferia nord di Milano dove è cresciuto) è per l’Italia intera l’architetto del miracolo-Verona del 1985. Ma per chi ha frequentato i gradoni del ’ Romeo Neri ’, Bagnoli resta l’uomo che nella stagione di serie B 1977-1978 compì un vero e proprio restauro dell’anima di una squadra operaia, conducendola a un traguardo che sembrava svanito prima ancora di cominciare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rimini dice addio a Osvaldo Bagnoli. La salvezza in B del ’78 resta un capolavoro

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Rimini bids farewell to Osvaldo Bagnoli. Their 78 Serie B relegation remains a masterpiece.The 'Wizard of Bovisa' passed away in Verona at the age of 91: before his historic Scudetto win with Hellas Verona, he left an indelible mark on the Riviera. sport.quotidiano.net