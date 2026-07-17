E’ morto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, noto allenatore che guidò la squadra di Verona alla conquista dello scudetto nel 1984-85. Tra le sue esperienze professionali figurano anche incarichi con altre società di calcio, tra cui Genoa e Inter. La sua carriera si è caratterizzata per il ruolo di tecnico di lungo corso, riconosciuto per il suo stile di gestione e per aver portato a termine una delle imprese più sorprendenti della storia del calcio italiano.

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto dell’Hellas Verona della stagione 1984-85. Il tecnico ha allenato tra le altre anche Genoa e Inter. Ma il suo nome rimarrà indelebilmente legato alla straordinaria impresa della stagione che portò lo scudetto nel Veneto. Quell’impresa con Briegel ed Elkjaer. La stagione 84-85 fu caratterizzata dall’arrivo di Diego Armando Maradona e di altri fuoriclasse nel nostro campionato, da Rumenigge a Socrates. Il Verona aveva costruito negli anni una squadra forte ma era pur sempre un’outsider. Eppure, con il tedesco Briegel e il danese Elkjaer costruì un capolavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Secoloditalia.it - Addio a Osvaldo Bagnoli, l’allenatore gentiluomo che realizzò la favola straordinaria dello scudetto del Verona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Morto Osvaldo Bagnoli: addio all’allenatore dello storico scudetto del VeronaÈ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 ha portato l’Hellas Verona a vincere il suo primo scudetto.

Addio a Osvaldo Bagnoli: si è spento a 91 anni l'allenatore dello scudetto del VeronaÈ morto a 91 anni l'allenatore che ha vinto lo scudetto con l'Hellas Verona nella stagione 1984-1985.

Temi più discussi: Addio a Bagnoli a 91 anni, l'uomo dello storico scudetto del Verona; ULTIM'ORA | E' MORTO OSVALDO BAGNOLI; Morte Bagnoli, il cordoglio della politica veronese; Celik, il saluto social alla Roma dopo il passaggio alla Juve: Immenso onore.

ADDIO A OSVALDO BAGNOLI - L'Hellas Verona: Hai portato lo Scudetto in una città che non aveva mai sognato così in grande, ci manchi già ift.tt/XrqSjzJ x.com

Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del VeronaIl calcio piange Osvaldo Bagnoli. Si è spento a 91 anni, a Verona, l’allenatore che fece sognare la città scaligera portandola alla vittoria dello storico scudetto del 1985. Bagnoli, che in Serie A av ... tg24.sky.it

Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto del Verona dell'85(ANSA) - ROMA, 17 LUG - È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città ... corrieredellosport.it