Dal 12 luglio 2026 entrerà in vigore il decreto ministeriale sull’omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro dei Trasporti, prevede la disattivazione di circa 1.200 apparecchi non omologati. La normativa mira a mettere fine alle controversie e ai ricorsi legati ai rilevatori di velocità, che negli anni hanno alimentato polemiche tra automobilisti e autorità.

Entra in vigore domenica, 12 luglio 2026, il decreto ministeriale sull’omologazione degli autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento, firmato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, pone fine a decenni di confusione e di polemiche sui rilevatori di velocità, tra ricorsi degli automobilisti e sentenze della Cassazione. “A partire da mezzanotte, il 30% degli autovelox non potrà più essere utilizzato, ma questo non vuol dire un ‘liberi tutti’ per correre”. Lo dice Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e componente Anci in Viabilità Italia, in merito al decreto sugli autovelox pubblicato in Gazzetta ufficiale e valido a partire dalla mezzanotte di oggi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autovelox: scattano le nuove regole sull’omologazione, 1200 apparecchi verranno spenti

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