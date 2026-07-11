Decreto Autovelox dal 12 luglio 850 apparecchi vengono spenti in tutta Italia | come riconoscerli
Dal 12 luglio, in tutta Italia, 850 apparecchi autovelox non omologati sono stati disattivati. Le autorità hanno disposto che le segnalazioni provenienti da questi dispositivi non possano più essere utilizzate come base per sanzioni. Il decreto prevede la sospensione di funzionamento di questi autovelox, rendendo impossibile l’utilizzo delle loro segnalazioni a fini di multa. La misura riguarda tutti i dispositivi non approvati secondo le norme vigenti.
Il decreto autovelox entra in vigore. Dal 12 luglio le segnalazioni che arrivano dagli autovelox non omologati non potranno più essere usate per le multe. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette ordine a una questione di cui si discute da anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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