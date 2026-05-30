Sicurezza la città merita ascolto e risposte concrete

Durante un'assemblea pubblica, i cittadini hanno espresso un forte disagio riguardo alla sicurezza, sottolineando una paura crescente che non può essere ignorata. L'incontro, organizzato dal comitato ’Modena merita di più’, ha visto partecipanti che hanno richiesto risposte concrete da parte delle autorità. La richiesta principale è di ascolto e interventi efficaci per affrontare le problematiche di sicurezza in città.

Un disagio profondo, una paura crescente "che non possono essere ignorati". E’ questo il grido di aiuto ribadito giovedì sera dai cittadini che hanno preso parte all’assemblea pubblica organizzata dal comitato ’Modena merita di più’. "La città chiede risposte concrete sulla sicurezza – tuona il coordinatore, Mattia Meschieri –. L’assemblea ha confermato, ancora una volta, che a Modena il tema della sicurezza non può più essere minimizzato". Nel corso della serata è stato fatto presente come in città si susseguano episodi sempre più gravi: ovviamente il primo pensiero va al terrificante attentato in via Emilia centro, ma anche alla tragica morte della signora investita alla Crocetta, fino all’accoltellamento di don Rodrigo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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