Fedriga incontrerà i vertici della Pallacanestro Trieste | I silenzi mettono in difficoltà la città merita risposte serie

Il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato un incontro con i rappresentanti della Pallacanestro Trieste nei prossimi giorni. Ha dichiarato che la regione ha sempre sostenuto la squadra e desidera continuare a farlo. Ha anche aggiunto che sono necessari chiarimenti, poiché i silenzi attuali stanno creando difficoltà. La regione intende affrontare la questione per trovare soluzioni condivise.

“Nei prossimi giorni avrò un incontro con la proprietà perché come Regione Friuli-Venezia Giulia abbiamo sempre appoggiato con convinzione la Pallacanestro Trieste e vogliamo continuare a farlo, anche se penso che ci sia dovuta un po' di chiarezza per capire, anche noi, come muoverci”. Le parole.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Da Trapani a Udine, tutti con Trieste: sui social esplode la questione Pallacanestro TriesteEntrambe le sponde di Bologna, Cantù, Livorno, Caserta, Udine, Gorizia, Venezia, Verona, Trapani, Brindisi, Torino, ma anche Roma, Bergamo, Scafati,... Taccetti: "La pausa è stata fondamentale per preparare il rush finale della Pallacanestro TriesteLa stagione entra in una fase decisiva e la pallacanestro trieste si appresta a ritrovare la campanella del campo. Aggiornamenti e contenuti dedicati La Regione sta lavorando in maniera riservata per garantire la pallacanestro a TriesteQueste le parole del vicepresidente della giunta regionale Mario Anzil, intervenuto questa mattina a San Giovanni per l'inaugurazione della nuova maxi palestra. Il tema è molto delicato, non possiamo ... triesteprima.it Massimiliano Fedriga vede una via d’uscita per TriesteIl governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga vuole essere reso edotto della delicatissima situazione che sta vivendo la Pallacanestro Trieste. Vogliamo avere un quadro chiaro e capir ... sportal.it