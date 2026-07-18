Nel quartiere di Prato sono state diffuse immagini che mostrano rifiuti differenziati mescolati, scattate durante una raccolta. La cooperativa responsabile ha annunciato che alcuni addetti sono stati sospesi a seguito delle riprese. Le immagini durano poco più di un minuto e hanno suscitato reazioni di sdegno, mettendo in discussione l’affidabilità delle pratiche di raccolta differenziata nella zona. La situazione è ora sotto esame da parte delle autorità competenti.

Prato, 18 luglio 2026 – Basta poco più di un minuto di immagini per mandare in frantumi la fiducia costruita in anni di campagne sulla raccolta differenziata. Il camion si ferma davanti ai cassonetti. Il braccio meccanico li solleva uno dopo l’altro e li svuota nello stesso vano del mezzo. Carta, plastica, indifferenziato: tutto insieme. Una scena ripresa dall’alto, probabilmente da uno dei tanti palazzi che si affacciano tra via Marx e via Ferrara, al Soccorso, e destinata a diventare in poche ore virale. Il video-denuncia. Da giorni il video-denuncia corre sui social. È stato diffuso da Paola Taiti, presidente del Comitato di quartiere ’Il Soccorso’, e poi rilanciato sulla pagina Facebook di Jonathan Targetti, raccogliendo decine di commenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti differenziati mischiati: le immagini della raccolta-scandalo. La cooperativa: “Addetti sospesi”

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