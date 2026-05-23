Una montagna di tonnellate di rifiuti differenziati | le scuole ravennati fanno il pieno di premi

Notizia in breve

Tre scuole di Ravenna hanno ricevuto premi per aver raccolto e differenziato una grande quantità di rifiuti. La premiazione si è svolta questa mattina nei giardini di viale Santi Baldini 4, alla presenza del sindaco e dell’assessora ai Rifiuti. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti alle scuole vincitrici del concorso Riciclandino, che premia le classi che hanno prodotto la maggiore quantità di rifiuti differenziati. I dettagli sui quantitativi raccolti non sono stati comunicati.