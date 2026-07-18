Un uomo con passaporto tedesco è stato denunciato dopo aver rifiutato di sedersi accanto a una donna su un volo e aver schiaffeggiato una hostess. L'incidente si è verificato durante il volo, quando il passeggero ha manifestato comportamenti aggressivi e rifiutato di collaborare con il personale di bordo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell'episodio.

L ’islamizzazione in Europa sembra ormai un processo irrevocabile: ci sono Paesi in cui la presenza di soggetti radicalizzati e ortodossi nell’ideologia è talmente radicata che appare oggi difficile invertire la rotta. Dalla Francia alla Germania, passando per il Belgio e l'Austria e, a breve, anche la Spagna in conseguenza delle sanatorie degli irregolari, sono l’esempio di come la penetrazione di ideologie radicali e il rifiuto dei valori occidentali rappresentino una minaccia concreta per la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini. L’ultimo inquietante episodio originato in Germania dimostra come la pretesa di imporre i precetti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rifiuta di sedersi accanto a una donna in aereo e schiaffeggia la hostess: denunciato turco con passaporto tedesco

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Racist Woman Refuses to Sit Beside Black Kid on a Plane—Shocked to Learn His Father Owns the Airline

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