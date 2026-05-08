Hantavirus una donna in isolamento dopo viaggio con una vittima | Sospetto contagio Negativa la hostess di Klm

Una donna è attualmente in isolamento in un ospedale di Alicante, in Spagna, dopo aver manifestato tosse e malessere generale. La donna ha viaggiato recentemente con una vittima, e si sospetta un possibile contagio da Hantavirus. Nel frattempo, una hostess di una compagnia aerea è risultata negativa al test. La situazione è sotto osservazione, e le autorità sanitarie monitorano eventuali sviluppi.

In Spagna, una donna è ricoverata in isolamento nell’ospedale di Alicante «con tosse e uno stato di malessere generale, sintomi compatibili» con l’Hantavirus. Lo ha rivelato il segrerario di Stato della Sanità spagnolo, Javier Padilla. La 32enne era a bordo dell’areo partito da Joannesburg, in Sudafrica, sul quale voleva imbarcarsi un passeggero olandese, dopo aver viaggiato nella crociera della Mv Hondius, poi morta in ospedale. Padilla ha spiegato che la donna «era seduta due file indietro» e che il contatto con la passeggera malata e poi deceduta «è stato breve», perché questa era rimasta «poco tempo a bordo» dell’aereo. Padilla: «In Spagna due persone nell’aereo della donna deceduta».🔗 Leggi su Open.online

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