Rifiuta corsa a donna disabile con cane guida e la spintona Denunciato un tassista

Un tassista di Roma è stato segnalato alle autorità dopo aver impedito a una donna disabile, accompagnata dal suo cane guida, di salire sul veicolo. Secondo quanto riferito, l'autista avrebbe rifiutato di far salire la passeggera e avrebbe anche cercato di spingerla. La donna avrebbe successivamente denunciato l'episodio, portando alla comunicazione dell'incidente alle forze dell'ordine. La vicenda ha attirato l'attenzione su eventuali violazioni delle norme riguardanti il rispetto delle persone con disabilità.

Un tassista romano è stato denunciato dopo aver rifiutato di far salire a bordo una passeggera accompagnata dal proprio cane d'assistenza. L’episodio, che sarebbe avvenuto lo scorso 10 marzo in piazza Mazzini, nel cuore del quartiere Parioli, è ora al centro di una querela sporta dalla vittima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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