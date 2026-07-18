Ricomincio da tre | tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Ricomincio da tre, film del 1981 co-scritto, diretto, ideato ed interpretato da Massimo Troisi. La pellicola, recitata per la maggior parte in napoletano, è la prima esperienza sul grande schermo di Troisi, sia come attore che come regista, ed ha avuto un grande successo di pubblico e critica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Gaetano è un ragazzo timido e gentile che vive a San Giorgio a Cremano con i genitori, il fratello e la sorella. Stanco della vita provinciale fatta solo... 🔗 Leggi su Tpi.it
Ricomincio da zero | Episodio 26: Lo scherzo perfetto o quasi...
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Alle 21:20 Ricomincio da tre di e con Massimo Troisi, e con Fiorenza Marchegiani, Lello Arena | Gaetano, giovane napoletano timido e impacciato, lascia la famiglia e parte per Firenze per ricominciare dalle tre cose buone della sua vita x.com
Tutti conosciamo un Robertino. Ecco una delle location di Ricomincio da tre (1981), il film che ha segnato il debutto alla regia di Massimo Troisi Questa è la casa di Robertino e questa scena é tra quelle che mi fanno più ridere di tutto il film, ma sta pellicola facebook
Ricomincio da tre: ecco perché non perdersi il cult con Massimo Troisi sabato sera su Rai 3ROMA – Quarantacinque anni dopo la sua uscita, Ricomincio da tre continua a essere uno dei titoli più rappresentativi del cinema italiano. Il motivo non è soltanto il successo ottenuto al botteghino o ... msn.com
Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film su Rai 3Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film in onda stasera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Tutte le info ... tpi.it