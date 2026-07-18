Ricomincio da tre | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Ricomincio da tre, film del 1981 co-scritto, diretto, ideato ed interpretato da Massimo Troisi. La pellicola, recitata per la maggior parte in napoletano, è la prima esperienza sul grande schermo di Troisi, sia come attore che come regista, ed ha avuto un grande successo di pubblico e critica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Gaetano è un ragazzo timido e gentile che vive a San Giorgio a Cremano con i genitori, il fratello e la sorella. Stanco della vita provinciale fatta solo... 🔗 Leggi su Tpi.it

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