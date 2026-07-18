Ricomincio da tre | tutto quello che c’è da sapere sul film

Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Ricomincio da tre, film del 1981 co-scritto, diretto, ideato ed interpretato da Massimo Troisi. La pellicola, recitata per la maggior parte in napoletano, è la prima esperienza sul grande schermo di Troisi, sia come attore che come regista, ed ha avuto un grande successo di pubblico e critica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Gaetano è un ragazzo timido e gentile che vive a San Giorgio a Cremano con i genitori, il fratello e la sorella. Stanco della vita provinciale fatta solo... 🔗 Leggi su Tpi.it

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Ricomincio da zero | Episodio 26: Lo scherzo perfetto o quasi...

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Alle 21:20 Ricomincio da tre di e con Massimo Troisi, e con Fiorenza Marchegiani, Lello Arena | Gaetano, giovane napoletano timido e impacciato, lascia la famiglia e parte per Firenze per ricominciare dalle tre cose buone della sua vita x.com

Ricomincio da tre: ecco perché non perdersi il cult con Massimo Troisi sabato sera su Rai 3ROMA – Quarantacinque anni dopo la sua uscita, Ricomincio da tre continua a essere uno dei titoli più rappresentativi del cinema italiano. Il motivo non è soltanto il successo ottenuto al botteghino o ... msn.com

Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film su Rai 3Ricomincio da tre: trama, cast e streaming del film in onda stasera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Tutte le info ... tpi.it