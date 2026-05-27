Tre uomini e una gamba | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre uomini e una gamba: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tre uomini e una gamba, film (cult) del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. Interpretato dagli stessi Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti insieme a Marina Massironi e, tra gli altri, Carlo Croccolo, rappresenta l’esordio cinematografico del trio comico, precedentemente emerso a metà del decennio in televisione e in teatro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici alle soglie dei quarant’anni, chi più chi meno disillusi dalle loro scialbe vite. 🔗 Leggi su Tpi.it

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