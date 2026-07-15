Ricomincio da me | tutto quello che c’è da sapere sul film

Ricomincio da me: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ricomincio da me (Second Act), film del 2018 diretto da Peter Segal con protagonista Jennifer Lopez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Maya Vargas è una quarantenne che lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati. Nella sua vita ha dovuto compiere molti sacrifici, a cominciare dagli studi abbandonati presto per iniziare a lavorare, e una figlia avuta diciassettenne e data in adozione per farle avere un futuro migliore. Quando le viene negata una promozione che pensava di meritare, Maya si rende conto che è parecchio difficile riuscire a fare carriera senza una laurea. 🔗 Leggi su Tpi.it

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L’importante è rialzarsi #RicomincioDaMe, il film con Jennifer Lopez, vi aspetta stasera, in prima serata, su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com

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