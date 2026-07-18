Richarlison potrebbe trasferirsi alla Juventus, secondo le analisi dei numeri della sua ultima stagione in Inghilterra. I dati evidenziano un rendimento offensivo positivo, con gol e assist che sottolineano le sue qualità. La valutazione si basa esclusivamente sulle statistiche, senza considerare altri aspetti. La trattativa sarebbe in corso, ma ancora nessuna conferma ufficiale.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: l’analisi statistica della stagione disputata da Richarlison in Inghilterra evidenzia un ottimo rendimento offensivo. La sessione estiva dei trasferimenti vede la Juventus focalizzata sulla ricerca di un rinforzo offensivo, e i fari sono puntati sui dati raccolti da Richarlison durante l’ultima annata. Nel campionato inglese, il brasiliano ha collezionato 32 presenze, partendo 20 volte da titolare e registrando 61 minuti a partita per un totale di 1957 minuti giocati sul campo, venendo inserito 2 volte nella squadra della settimana. Il rendimento realizzativo parla di 11 gol a fronte di un dato di 8. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Richarlison alla Juve: ma sarebbe un affare per i bianconeri? Cosa dicono i numeri della sua ultima stagione

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