Richarlison alla Juve | ma sarebbe un affare per i bianconeri? Cosa dicono i numeri della sua ultima stagione

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Richarlison potrebbe trasferirsi alla Juventus, secondo le analisi dei numeri della sua ultima stagione in Inghilterra. I dati evidenziano un rendimento offensivo positivo, con gol e assist che sottolineano le sue qualità. La valutazione si basa esclusivamente sulle statistiche, senza considerare altri aspetti. La trattativa sarebbe in corso, ma ancora nessuna conferma ufficiale.

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di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: l’analisi statistica della stagione disputata da Richarlison in Inghilterra evidenzia un ottimo rendimento offensivo. La sessione estiva dei trasferimenti vede la  Juventus  focalizzata sulla ricerca di un rinforzo offensivo, e i fari sono puntati sui dati raccolti da  Richarlison  durante l’ultima annata. Nel campionato inglese, il brasiliano ha collezionato  32  presenze, partendo  20  volte da titolare e registrando  61  minuti a partita per un totale di  1957  minuti giocati sul  campo, venendo inserito  2  volte nella squadra della settimana. Il rendimento realizzativo parla di  11  gol a fronte di un dato di  8. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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